Une passion sans limite pour la Cosmétique

Un esprit créatif en effervescence constante

Une éthique sans concession et sans compromis

Une idéologie axée sur l’écologie et le respect de la nature





(40 - Amou) - Marilyne, l'alchimiste de la cosmétique bio



Marilyne REUSCHLE a créé ARTS & COS, un laboratoire de recherche en cosmétique bio à Amou en Chalosse l’an dernier. Elle se démarque de la concurrence grâce à ses démarches innovantes : "Je travaille avec des producteurs locaux de miel pour élaborer des crèmes de soin du visage. À terme, j’espère développer un partenariat avec les professionnels du kiwi." Multipliant avec succès les concours pour se faire connaître, elle est lauréate "Innover pour gagner" dans les Landes, deuxième sur le plan régional, lauréate en catégorie "Green business" du concours organisé "La Tribune" et "Objectif Aquitaine", elle tente maintenant sa chance à l’échelon national. En attendant le verdict du jury en décembre, elle reconnaît que "l’innovation est le moyen de s’en sortir. "



Publication : SUD-OUEST - 10/6/2013 Auteur : Pierre SABATHIE



Mes compétences :

Marketing

Laboratoire Recherche et Développement

Affaires Reglementaires Cosmetique

Formulation Cosmetique & Dispositifs medicaux