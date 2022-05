Marilyne SOUTY

Directrice de l'école IMIE RENNES



Toujours dans une dynamique d'innovation et de qualité, le groupe IMIE s'associe à EON Reality afin de former des développeurs d'applications de réalité virtuelle et réalité augmentée.

IMIE Rennes effectuera pour la rentrée 2015/2016 le recrutement des candidats pour une année de formation dans les locaux de EON Reality à Laval, ils seront formés directement par les professionnels de EON puis recruté soit directement par l'entreprise américaine, soit par ses partenaires ou pourront poursuivre leurs études en alternance sur un bac + 4/5.

IMIE Rennes s'enrichit également d'une spécialité applications pour objets connectés sur l'année Bac+4 à la rentrée prochaine.



Les Etreprenariales, c'est reparti !!! 4 de nos 5 équipes en liste sont sélectionnées en niveau régional.







je vous donne quelques nouvelles de l'école :



La pédagogie particulièrement innovante que nous avons mise en place nous a permis d'établir un partenariat privilégié avec les entreprises du grand Ouest.



Environ 130 élèves sont en contrat en alternance depuis la rentrée et nous accompagnons environ 120 entreprises dans ce dispositif, sur des formations allant de bac+ 2 à bac +5 .



Nous avons mis en place des options et des spécialisations sur les cursus bac +4 et bac+5 afin de répondre aux besoins des entreprises.





Vous êtes une entreprise et vous avez des besoins en compétences ou vous souhaitez proposer à un collaborateur une montée en compétences validée par un diplôme, il existe des dispositifs intéressants pour les entreprises, n'hésitez pas à me contacter.



Vous êtes informaticien salarié et vous souhaitez monter en compétences avec une formation diplômante, il existe des solutions intéressantes pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter.



























Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Métiers de l'informatique et du numérique