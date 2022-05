Marilyne VIALLE

Je suis une femme en quête de nouveaux défis à accomplir avec succès .



Infographiste aimant son travail, ma polyvalence et mon dynamisme et mon ouverture d’esprit, me permet de m’adapter à tous les projets graphiques ou multimédia qui me seraient proposés.



De nature curieuse et créative je prends plaisir à apprendre chaque jour les ficelles de mon métier et sur tout ce qui m’entoure. Ma principale source d’inspiration est l’art dans sa globalité, passant par la musique et la peinture.



Mon obstination naturelle me permet de ne jamais baisser les bras tout en acceptant les critiques et conseils de mes collaborateurs plus expérimentés.



Je suis une infographiste passionnée par

son travail !



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Mac OS

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

PC

Microsoft PowerPoint