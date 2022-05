Marilyne VIANO

Ingénieur chimiste spécialisé dans la modélisation moléculaire possédant des connaissances en alignement de séquence, homology modeling, docking protéine/protéine et protéine/ligand, modélisation moléculaire et en calcul d'énergie libres.

Je suis motivée, polyvalente et capable de travailler sur plusieurs projets en parallèle ainsi qu'en équipe pluridisciplinaire.



Mes compétences :

Modélisation moléculaire

Calcul d énergie libre

Docking

Biochimie

Autodock vina

MATLAB

Chimie

Recherche bibliographique ou Internet

Recherche scientifique

Bash

Shell

Gestion de stagiaire

C

TCL

Python

Plumed

Gromacs

AMBER

Modeller

UFED dAFED

Homology modelling

Travail en équipe