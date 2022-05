Marilyne VIEUX

- Master Professionnel de l'université de Limoges en "Sémiologie et Stratégie : Innovation, Conception et Communication".



- Expérience professionnelle à Jump France en tant qu'adjointe de Planeur Stratégique.





Après l'obtention de mon Master, je suis partie une année en Australie pour améliorer mon anglais mais aussi découvrir une autre culture.



J'ai auto-financé mon séjour par différentes expériences professionnelles, ce qui m'a permis, outre de nombreux échanges avec la population, de découvrir la majeure partie du pays.



J'aime voyager, échanger, découvrir et apprendre.



Je souhaiterais aujourd'hui acquérir plus d'expérience dans le domaine des études marketing ainsi que dans la stratégie de communication.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Études de marchés

Marketing

Publicité

Sémiologie

Stratégie