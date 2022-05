Marilys LOUPIEN

Je suis desormais en charge du developpement et de la mise en place des formations continues pour les adultes, dans le secteur sante soins et bien etre pour le Greta dans le 24. Interface entre les differents acteurs de la formation continue j'essaie de mettre a disposition mon professionnalisme, ma reactivite a leur service. Mettre en place des formations sur mesure et adaptees aux besoins des clients dispensees par des experts du secteur est ma ligne directrice.

















MES MEILLEURS ATOUTS



- goût du challenge

-méthodique, organisée

- un bon relationnel, un bon réseau dans le domaine professionnel

- dynamique

- travail d'équipe

- force de proposition



18 d'expérience réussie dans la vente b to b

5 ans dans le management d'équipe où j'ai mis à profit mes acquis professionnels et mes connaissances au service de l'équipe afin d'atteindre les objectifs.

Ecoute, analyse des besoins de chacun de mes collaborateurs, plan d'action avec mis en oeuvre de moyens pour répondre à ces besoins sont les éléments qui leur ont permis d' atteindre les objectifs.

Je suis désormais en réorientation professionnelle. Je suis en spécialisation Master Gouvernance des entreprises à l'ESC de Pau pour compléter mes compétences commerciales par des compétences en gestion d'entreprises. Je serai diplômée fin Juin 2013.



Mes compétences :

Formatrice

Organisée

Management

Simplicité

Ecoute

Pédagogie

Adaptation

HACCP

au support