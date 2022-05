Vous aimeriez être accompagné et conseillé en toute objectivité dans la construction et réalisation de vos projets, sans obligation et en prenant le temps de la réflexion.



La création et le développement d’un patrimoine ne doivent rien au hasard.



Quels que soient vos objectifs, votre capacité d’épargne ou encore votre âge, nos conseils pour vous constituer un patrimoine et pour le bonifier s’adaptent à votre profil, à vos besoins, et préparent au mieux les différentes étapes inhérentes à la vie de tous nos clients.



Ceci passe par la mise en place d’investissements dans des solutions immobilières ou financières, pour construire efficacement un patrimoine ou continuer à faire fructifier un patrimoine existant.



Nous travaillons sur deux piliers à forte rentabilité de la création et de la gestion de Patrimoine que nous essayons de maitriser à court, moyen et long terme.



Suivant vos besoins et vos objectifs, nous saurons vous accompagner dans la mise en place de solutions d’investissements diverses pour créer ou développer votre patrimoine.



contact@efp-conseil.fr

marilyse.bazzana@efp-conseil.fr



Mes compétences :

Service client

Networking

Marketing des services

MySQL

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Marketing stratégique

Wordpress

Management

Social networking