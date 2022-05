Marilyse JACUZZI

Après avoir créé 3 commerces s’adressant surtout aux particuliers, je les ai gérés pendant 24 ans. J’ai fédéré des équipes de vente allant jusqu’à 5 vendeurs. Cette expérience m’a permis de développer des compétences dans des domaines très variés tels que le management, la comptabilité, les achats, la gestion d’une entreprise dans sa globalité…et, bien sûr, d’avoir une forte expérience commerciale de terrain qui répond parfaitement à ma personnalité!



Suite à mon divorce, j’ai vendu mes boutiques et déménagé dans le sud de la France, j’ai changé de secteurs d’activité tout en restant dans le commerce. En effet depuis 2011, j'ai travaillé dans les secteurs de la restauration (préparation des desserts et service) et surtout de la Boulangerie-Pâtisserie. Depuis octobre 2013, j’occupe un poste de vendeuse-préparatrice en boulangerie pâtisserie. Etant très disponible, en fonction des besoins, je tourne sur les 3 boutiques de l’entreprise et je travaille le week-end.

Le métier de la boulangerie-pâtisserie que j’ai découvert me passionne car il passe par la préparation et la parfaite connaissance des produits à vendre et le respect des procédures d’hygiène strictes. Avec, bien sûr, toujours le plaisir d’accueillir, de vendre et de conseiller la clientèle. Très dynamique et ayant besoin d’action, j’aime également le rythme de travail dense de ce métier.



Aujourd’hui, j’aimerais adjoindre ma première expérience professionnelle qui est le commerce et la gestion d’un compte d’exploitation au métier de la boulangerie-pâtisserie. De nature très organisée, autonome et aimant les responsabilités, ayant le sens commercial et le goût du contact, j'aimerai devenir responsable d'une Boulangerie-Pâtisserie. Enfin, ma détermination et ma rapidité d’apprentissage me font aborder sereinement l’intégration au sein d'une nouvelle entreprise.