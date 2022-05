Marilyse MALECOT

Bonjour,

Chez Saint-Gobain VG emballage, ayant occupé pendant plus de 15 ans le poste d’assistante gestionnaire commerciale de ventes et d’assistante marketing, j’étais amenée à analyser, gérer et finaliser toutes les demandes clients en relations étroites avec les services concernés afin d’apporter une entière satisfaction aux clients ou prospects.

Très souvent en interface entre plusieurs interlocuteurs et services, j’ai dû faire preuve de diplomatie afin de trouver des accords communs pour faciliter les transmissions d’informations.

J'ai occupé le poste de secrétaire au sein d'une l’auto-école qui m’a amené une expérience professionnelle toute aussi enrichissante.

Je suis polyvalente, autonome, organisée, disponible, aimant le travail en équipe afin de développer des idées et les mettre en place.

Cordialement