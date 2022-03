Marin TURBAN (MARIN TURBAN)

Actuellement étudiant en MBA Communication et Relation Médias, je suis à la recherche dun stage en tant que chargé des relations presse pour un média ou une agence de communication spécialisée dans la culture que ce soit cinéma, musique ou livres.



Cette dernière année détudes en communication ma permis de confirmer mon envie de me spécialiser dans les relations presses, en effet ce métier fait appel à plusieurs de mes compétences et de surcroit me permet de travailler dans un domaine qui me passionne.



Ainsi je suis passionné depuis le plus jeune âge par les médias, la presse, la culture.



Ces passions mont conduit à avoir des expériences professionnelles qui ont forgé mon parcours de communicant.



Grâce à ma passion pour la presse, jai effectué deux stages en journalisme qui mont permis de développer un esprit critique, une synthèse dans lécriture et une curiosité constante pour les gens et lactualité.



Des qualités qui sont également importantes dans le métier des relations presse, de plus jai pu découvrir lors de ces stages, le fonctionnement dune rédaction et le métier de journaliste dans son quotidien ce qui mest utile pour mieux les comprendre et avoir de bonnes relations avec eux.



Jaime toujours me challenger et me confronter à de nouveaux environnements et de nouvelles personnes, jai le goût permanent dapprendre de nouvelles choses, cest pour cela que je me suis investi tout dabord dans le bureau des étudiants de mon université pour mener à bien des évènements étudiants ou jai pu développer des compétences en évènementiel.



Par ailleurs jai voulu concrétiser ma passion des séries en parallèle de ma première année de master en communication globale, en étant bénévole pour lédition 2021 de Séries Mania en tant que chargé de laccueil guest, jai à cette occasion pu observer lorganisation dun évènement de cette ampleur, rencontrer des personnalités du monde télévisuel de tous les continents, échanger avec eux, les accompagner durant leur séjour sur le festival à leurs différents rdv presse ect.



Cette expérience ma définitivement permis de savoir que jaimais faire le lien entre les gens et vivre de mes passions, comme disait Diderot il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller.



Je suis donc à la recherche dune première expérience professionnelle en cette fin détudes qui me donne cet enthousiasme à me dépasser chaque jour pour être la meilleure version de moi-même.



Une entreprise avec des valeurs de bienveillance et de partage mais également avec de lexigence qui fasse de moi le communiquant accompli de demain en en phase avec les mutations du monde.