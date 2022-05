Scintilla Events est une agence événementielle de wedding et events planner (organisation de mariages), créative & réactive.

Nous vous accompagnons de la conception à l’organisation de votre mariage ou reception, jusqu’au jour J.

Vous désirez un mariage ou une reception élégant, original et festif ? Nous vous faisons profiter de notre expérience et de notre précieux carnet d’adresses afin de vous offrir un mariage unique et à votre image



Mes compétences :

Gérante