Marina ABRAMOVA

Je suis un employé avec une vaste expérience dans divers domaines.

J'ai une formation de specialite "Physicien", un MBA, une expérience en entrepreneuriat, j'ai lancé ma propre petite entreprise et je l'ai dirigée pendant 10 ans.

Avant de déménager en France, à mon dernier emploi, j'ai travaillé avec ISO 9001: 2015, projet 5S, préparé la documentation pour les marchés publics, planifié et contrôlé le budget du bureau.

Mon arrivée en France demande une adaptation et je suis ouverte à de nouvelles opportunités.