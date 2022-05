Marina AL RUBAEE

Journaliste indépendante, je me suis spécialisée sur des thématiques notamment liées à la création d'entreprises, l'innovation, l'emploi, la formation, le management, les ressources humaines, le social, le handicap, les conditions de travail...



J'aime également traiter de sujets qui soient dans "l'air du temps" avec une préférence pour les reportages et les portraits.



Je m'intéresse avant tout à l'humain. J'aime raconter de belles histoires qui permettent de comprendre le monde et qui font sens.



Si mon profil vous intéresse pour une collaboration, n'hésitez pas à me contacter au 06 85 35 16 01.



Mon blog : http://marinaalrubaee.wordpress.com



Mes compétences :

Communication

Economie

Économie sociale

Écrivain

Écrivain public

Formation

Journalisme

Littérature

Presse

Ressources humaines

Santé

Rédaction

Ecriture

Édition