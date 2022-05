Marina AMAR

Bonjour,

Diplômée en bâtiment construction et négociation commerciale, j'ai intégré par forte conviction en 2000 le 1er régiment de SPAHIS à VALENCE, pour finir sous officier et quitter les armes en 2008 afin de m'épanouir dans ma spécialité initiale "la construction et commerce".

Je travaille depuis 5 ans dans le domaine immobilier et depuis 2 ans me suis associée dans une SAS qui a pour objet d'aménager.

Ma fonction est de commercialiser et également m'occuper de la partie gestion .

Je souhaite développer cette activité sur le secteur DROME ARDECHE.





Mes compétences :

Immobilier

Aménagement urbain

Construction