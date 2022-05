Marina AMIEL

A presque 45 ans, possédant un parcours professionnel riche et varié, je peux dire aujourd'hui appartenir à cette catégorie de femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, et pour lesquelles le mot "ambition" n'est plus tabou. Mon activité professionnelle fait partie intégrante de mon épanouissement personnel. Toujours avide de nouvelles découvertes, je recherche toutefois un environnement professionnel stable dans lequel je pourrai trouver mon point d'encrage afin de mettre à profit toutes mes connaissances techniques et humaines au service des autres. Ma conception du travail va bien au-delà de l'esprit de collaboration, c'est un moyen d'echange et d'avancée dans un but commun tel qu'il est appliqué dans les familles, dans lequel le mot confiance prend tout son sens, où épauler les autres constitue une réelle dynamique. Je privilégie les opportunités de poste sur Paris prioritairement. ET BIEN ENTENDU, JE MAITRISE LE PACK OFFICE ET POSSEDE UN ANGLAIS OPERATIONNEL.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

communicative

Diplomate

dynamique

Forte capacité d'adaptation