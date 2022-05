Bonjour,



Je me nomme Marina ARNAO,

Vous pouvez me joindre au 06.88.14.87.95 ou bien par mail : marina.arnao@gmail.com



Je souhaiterais postuler aux postes de chargé d'affaires et animatrice QSE. J'ai un CV pour chaque profil et une lettre de recommandation du chef de structure démantèlement de Saint Laurent A (SLA).



Je suis actuellement au sein de l'association PEREN, en tant qu'animatrice QHSE sur le site de SLA jusque fin mars. Précédemment j'étais en alternance pour une durée de 3 ans au sein du service prévention des risques chez EDF sur SLA.



J'ai acquis de par mon expérience la gestion complète d'un chantier ainsi que des compétences dans les domaines de la sécurité, qualité, environnement, radioprotection.



J'ai un niveau d'ingénieur en génie des installations nucléaires, mes habilitations sont H0/B0/M0, RP1, HN1, CSQ (à recycler).



Je suis disponible pour tout renseignement complémentaire.



En vous remerciant par avance de l'intérêt porté à ma candidature.



Bien cordialement.