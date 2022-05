Mes 2 principaux moteurs sont CONSTRUIRE et ACCOMPAGNER...

Organiser et former pour CONSTRUIRE durablement

et toujours mieux écouter pour ACCOMPAGNER et révéler les potentiels de chacun.

Curieuse, je souhaite découvrir d'autres activités

et je me suis engagée dans une formation de coaching certifiée.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Management opérationnel

Accompagnement

Formation

Prise de décision

Gestion de la relation client

Grande distribution