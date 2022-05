Marina BAUER

Après une expérience de 7 ans dans la restauration, je me forme actuellement au métier de vendeuse conseillère en magasin. J'ai débuté dans le monde du travail en 2010, en tant que commis de salle. Mon ambition et mon dynamisme m'ont amené à occuper un poste de responsable au seins d'un restaurant à Villeneuve d'Ascq.



Mon expérience dans la restauration fût riche d'enseignement. J'ai en effet acquis des compétences compatibles au secteur d'activité de la vente. Tels que le sourire, la rigueur, la curiosité et le dynamisme.



Je me tourne actuellement vers le secteur du commerce, car j'ai un projet professionnel qui me tient à cœur. En effet, j'ai toujours désiré créer ma propre marque de vêtement. Je souhaite donc me former pour acquérir un maximum de compétences et de connaissances sur ce métier.



Mes compétences :

Fidélisation client

Conseil

Accueil des clients

Analyse des besoins

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Gestion du planning

Gestion des commandes

Gestion de projet