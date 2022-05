Marina BINDLER

Designer coloriste, photographe et graphiste en auto-entrepreneur

Je dispose d'une formation très polyvalente qui me permet d'être créatif dans plusieurs domaines : design d'objet, design textile, communication visuelle, architecture intérieur ou extérieur, coloration du bâti... En ayant comme spécialité la Couleur.

Je cherche à m'entourer de personne qui, comme moi, se passionne pour la Couleur.



Je suis aussi à la recherche d'un emploi dans l'environnement de la création. Curieuse et dynamique, je m'intéresse à tout et n'ai aucun mal à m'intégrer à une équipe.



Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Vray

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Design produit

Architecture d'intérieur

Design graphique

Photographie

Couleurs et Matières