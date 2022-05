Marina BLANC

JE SUIS WEBMASTER polyvalent avec une bonne connaissance de Wordpress et de Joomla, et je peux m'adapter à d'autres CMS si besoin. Vous pouvez me solliciter pour vos projets de conception, intégration ou refonte de sites web, mais aussi pour la création et gestion des contenus éditoriaux et illustratifs, en coordination avec vos réseaux sociaux.



Pour plus d'informations vous pouvez visiter mon site :



PRINT DESIGN

Indépendamment ou parallèlement à la gestion de votre site, je peux m'occuper du design et de la mise en page de vos publication en papier.



FORMATION PROFESSIONNELLE

Je suis formatrice professionnelle en anglais et en informatique - notamment pour former les utilisateurs à la mise à jour des sites et l'utilisation des plateformes CMS. Et pourquoi l'anglais? Eh bien, avant, j'étais prof d'anglais et traductrice.



LA PHOTOGRAPHIE

La photo est ma passion, je peux faire des photos sur demande, par exemple photos de produits, photos événementielles etc., pour les intégrer en ligne, ou sur un autre support de publication.



Vous pouvez visiter mon site de photos : photo.marinablue.fr



Mes compétences :

Joomla

Google analytics

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Rédaction

Traduction

Adobe InDesign

Wordpress

Photographie

Web design

SEO

Prestashop