Marina BOECHAT

Designer avec une large expérience dans le design UI/UX et le développement front-end. Dans un contexte agile, j’ai coordonné des petits groupes professionnels multidisciplinaires. Je suis également intervenu dans des larges équipes en interface avec le product owner, comme rédacteur et éditeur des spécifications et des livrables. Depuis avr/2015, PhD cum laude en Communication et Culture avec une thèse sur la visualisation des informations et le débat publique.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

JQuery

Scrum Methodology

Responsive Web Design

Microsoft Office

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

LucidChart

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Axure RP

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Bootstrap

SVN

AngularJS

Git

D3js

User experience

User interface design

Web design

Sass

LESS

Adobe Flex

SVG