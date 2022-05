17 ans d’expérience dans le développement, l’animation et la mise en place de réseaux de collecte en points d’apports volontaire , PME, GMS et Grands Comptes. Capacité d’analyse afin de présenter aux usagers et partenaires des solutions qui correspondent à leur besoin grâce à ma connaissance du marché, des éco-organismes, des contraints et du coût logistique qu’engendre le développement de ces collectes.