Marina BRUZZONE

Récemment diplômée en Ingénierie Mécanique Aéronautique (Bac+5) de l’Université de Gênes (Décembre 2013), je suis à la recherche d’un premier poste d’Ingénieur.

Mes études ont été concentrées sur la mécanique des fluides et l’aérodynamique, plus précisément sur la gaz-dynamique, la thermodynamique, le transfert de chaleur et les turbomachines.

Au cours de mon projet de fin d’études que j’ai effectué au sein de l’entreprise Daher-Socata, j’ai acquis une expérience concernant l’optimisation de la géométrie de l’aile de l’avion, au cours duquel j’ai pu apprendre l’utilisation des différents outils de modélisations CFD comme ANSYS-Fluent et les techniques de calcul par éléments finis avec ANSYS-Workbench. J’ai aussi développé une nouvelle méthodologie conçue chez Swedish Defence Research Agency – FOI qui permet, à travers des calcules de stabilité du flux atour de l’aile de calculer la croissance des perturbations dans la couche limite et de distinguer la transition de la séparation .



Mes compétences :

Computational Fluid Dynamics

Microsoft Windows

Python Programming

Matlab

Linux

FORTRAN

UNIX

Microsoft Office

Maple

Autocad

Ansys Fluent

Ansys workbench

Design Modeler

VSAERO

Newplot

Tecplot

Comsol Multiphysics

Paraview

ANSYS

Workbench

Winglets

Aircraft