Marina CHATTON

Artiste.

Scientifique.

Deux extrêmes que tout oppose ?

Pas vraiment.



Depuis toujours, on me qualifie de "créative", "inventive", "pleine d'imagination".

J'aime papillonner d'un sujet à l'autre, portée par la brise capricieuse de la curiosité. Découvrir de nouvelles choses. Élargir ce monde qui m'entoure.

Et pourtant je me suis orientée dès le départ vers les sciences comme s'il s'agissait d'une évidence, car j'apprécie aussi la rigueur, la logique... je désire comprendre le fonctionnement des choses.

Me suis-je sentie tiraillée, mal à l'aise comme si je n'étais pas à ma place ? Non, bien au contraire !

Loin d'être incompatibles, les qualités d'un créatif sont essentielles pour un scientifique : sans imagination, comment innover ? Comment résoudre un problème apparemment insoluble si ce n'est en le repensant d'une façon originale ?

En tant que géologue, la Terre, je l'ai mesurée, étudiée. Je l'ai aussi croquée sur des carnets de terrain et je l'ai imaginée telle qu'elle pouvait être il y a des millions d'années. Je l'ai racontée à d'autres, experts ou profanes.

Puis j'ai vu d'autres géologues réfléchir non pas à de la géochimie, non pas à de la tectonique... non, à de l'informatique. Ils créaient leurs propres programmes pour répondre à des besoins spécifiques, pour pouvoir analyser leurs données d'une autre façon, selon des paramètres et des équations qui n'étaient prévues dans aucun logiciel prêt à l'emploi.

Le vent de la curiosité soufflait à nouveau.

L'informatique.

J'ai donc appris.

J'ai retrouvé la logique, la rigueur scientifique dans ces lignes de code et ces algorithmes. J'y ai aussi retrouvé ce même besoin d'imagination et de créativité. Même mes compétences autodidactes en illustration se voyaient sollicitées par l'aspect design des interfaces.

Je venais de me découvrir une nouvelle passion.



Aujourd'hui, je recherche une opportunité pour mettre ces qualités, ces savoirs en action, et j'espère qu'une entreprise saura les voir comme un atout.



Mes compétences :

GIMP

AngularJS

Java

LESS

Bootstrap

Adobe Photoshop

Python

JQuery

PHP 5

SQL

CSS 3

JavaScript

HTML

Node.js

Ionic

Angular