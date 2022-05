Marina CHEPTEA

Qui de nous quand même une fois à la vie ne rêvait pas de la machine à remonter le temps ? Dans l'enfance nous voulions nous trouver dans l'ère des dinosaures ou le futur éloigné spatial. А dans plus d'âge mûr il y a graduellement un désir de nouveau d'éprouver ces émotions, qu'à nous on avait de la chance de sentir aux plus importants moments de la vie : le mariage, l'attente et les naissances de l'enfant, le premier sourire édenté de votre angelot, et ensuite et son premier pas timide … Regardez, votre 'machine à remonter le temps' personnelle se trouve tout à fait côte à côte! Dans un beau cadre sur votre bureau, dans la mémoire de l'ordinateur ou dans de nombreux photoalbums. Cela, certes, les photo, qui font la possibilité inestimable revenir à n'importe quelle opportunité au passé heureux.



On peut de nouveau éprouver cet inexprimablement beau sentiment, quand l'enfant a offert aux parents aimant son premier sourire. Ou revenir au moment où les anneaux sont mis, les signatures sont mises, et vous — êtes jeunes, beaux, s'aimez infiniment toute la vie heureuse familiale encore en avant. Les souvenirs ont avec le temps l'habitude être effacé, mais, grâce aux photos, les instants les plus heureux de la vie resteront pour toujours avec vous.



Mes compétences :

