Marina CHEVALIER

Ma formation professionnelle Assistante Import/Export vient d'être validée en Juin 2016.



Cette formation m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences comme réaliser une étude de marché, gérer l'administration des ventes et des achats, ainsi que les opérations de logistique et de transport international.



Titulaire de diplômes dans le domaine de la gestion et de la logistique, mon parcours professionnel m’a permis d’apprécier différents lieux, méthodes et façons de travail. Certes, je possède un parcours atypique mais riche en expériences professionnelles et personnelles.



D'un tempérament positif et patient, je suis dynamique et organisée, je sais m'adapter rapidement et prendre des initiatives, si je les juge nécessaire. Mes différents emplois saisonniers m'ont habitué à travailler au contact des client, à un rythme de travail soutenu, à une amplitude horaire importante ainsi qu'à gérer mon stress.



Je suis en recherche active d'emploi en tant qu'assistante ADV / ADA / Logistique dans la région nantaise.



Mes compétences :

Gestion des stocks et entreposage

Gestion administrative

Bureautique

Chaine logistique

Transport international

Échange de données informatisé

Microsoft Office

Offres commerciales

Incoterm

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Prospection

Administration des ventes

Sphinx Software

Import/Export