Marina CIMINATO

Madame, Monsieur,

J’ai justement une attirance particulière pour le domaine de l’assurance, révélée par une formation très enrichissante de 22 semaines effectuée chez un agent général d’assurance, lors de la préparation de mon Bac Pro Vente. J’y ai développé également mon sens relationnel au service des clients et des prospects, avec toujours beaucoup de dynamisme.

Déterminée et motivée, je souhaite poursuivre dans ce domaine et m’inscrire en BTS Négociation et Relation Client. Je suis vivement intéressée par une formation théorique mais également pratique. C’est pourquoi, je recherche un employeur susceptible de m’aider à passer mon examen sous forme de contrat d’apprentissage afin d’accroître mes connaissances relatives au secteur de l’assurance et serait fière de les mettre au profit d’une entreprise comme la vôtre.

Je vous suis reconnaissante de bien vouloir étudier ma demande et je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Travail en équipe

Vente

Vente à distance

Vente directe

Organisation du travail

Techniques de vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel