Marina CODARBOX

Bonjour!



Jeune diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Je cherche actuellement un poste en tant qu’architecte.

J’ai pu, tout au long de mon cursus, acquérir une certaine polyvalence, grâce aux stages effectués en tant que collaboratrice d’architecte dans plusieurs structures. J’ai pu participer activement à différents types de projets, allant de la maison individuelle à des équipements publics en passant par des logements collectifs. Cela m’a permis d’aborder à degré d’implications variés, toutes les phases d’un projet d’architecture allant de la conception jusqu’au DCE.



De nature curieuse, dynamique, rigoureuse, travailleuse, créative et plutôt malléable, je désire aujourd’hui intégrer une équipe dynamique et efficace. Ma formation d’architecte ainsi que votre volonté de toujours amélioré l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées, pourrait aboutir à un partenariat de qualité.



J’aime mon métier et considère le faire avec sincérité, investissement et précision, je suis très motivé et estime avoir encore beaucoup de choses à apprendre et donnerai le meilleur de moi même pour atteindre les objectifs fixés et faire en sorte que mon travail ai des répercutions positives sur l’agence et mon avenir.