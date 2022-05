Marina CUNHA

Titulaire d'un BTS MUC (Management des Unités Commerciales), j'ai choisi de suivre une formation d’un an pour obtenir une Licence professionnelle BAC +3 « Gestion et Administration du Personnel » au sein de l’IUT Bordeaux Montesquieu. Dans ce cadre, je suis à la recherche d'un employeur.



Je me permets de vous soumettre ma candidature dans le but d'obtenir un contrat en alternance dans le Service des Ressources Humaines. Je souhaiterais y mettre à profit l'enseignement théorique dont je vais bénéficier et pouvoir ainsi découvrir concrètement ce secteur. Ce serait pour moi une réelle opportunité de prendre part à vos activités.



Je suis organisée, rigoureuse et j’ai le sens des responsabilités. D’un tempérament ouvert, j’apprécie le travail tant en autonomie qu'en groupe. J’ai comme priorités de m'impliquer dans toutes les tâches qui me sont confiées et de m'assurer du bon déroulement des missions jusqu'à leur plein aboutissement.



Je reste à votre entière disposition pour vous exposer, de façon plus détaillée, mon profil et mes motivations au cours d'un entretien à votre convenance.



En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ma requête, et dans l’attente d’une réponse que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.



Mes compétences :

Argumentation

Conseil

Découverte des besoins

Implantation

Inventaire

Merchandising

Politique

Réapprovisionnement