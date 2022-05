Marina CUNY

Je recherche un emplois me permettant d' être au contact des clients car ce qui me pasionne dans le domaine de la vente c'est surtout les échanges.

Je suis issus d'une formation commerciale et d'une premiere éxperience dans le domaine du pret à porter feminin et de la décoration. Mais explorer de nouveaux champs d'activitées me plairais également.



Jéspère qu'à travers ces quelques lignes j'aurais réussi a vous transmettre ma motivation.



Mes compétences :

Dynamique

Ponctuelle

Proffessionnelle

Souriante