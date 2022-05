Marina DE SOUSA

Obtention d'un BTS MUC, d' une licence professionnelle GRH et d'une autre en assurance je me suis spécialisée dans le but d'être un élément moteur et intéressant pour une entreprise.



Durant deux ans conseillère en Epargne et Protection AXA, j'ai proposé mon expertise aussi bien chez les particuliers que les professionnels.



Aujourd'hui, au Crédit Agricole je complète celle-ci par une connaissance plus large des produits financiers afin de répondre un maximum à un besoin client.



Mes compétences :

Rigoureuse

Qualité relationnelle