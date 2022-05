Marina DELCAMBRE

Je suis diplômée educatrice de jeunes enfants depuis decembre 1998 et j'ai commencé ma carrière dans une creche collective municipale en mars 1999 à Verrieres le Buisson. J'ai travaillé aupres des enfants en secteur bébés , moyens et grands. En 2003, j'ai intégré la creche familiale. Mes missions étaient l'animation des jardins d'éveil, l'accompagnement et l'encadrement des assistantes maternelles. Depuis janvier 2016, j'ai été nommee directrice de la structure.