Marina DENIS

Jeune diplômée, je suis à la recherche d'un emploi dans la communication ou l'événementiel, deux domaines qui me passionnent.

Rigoureuse et motivée, je souhaite intégrer une structure dynamique afin de pouvoir mettre en œuvre mes capacités.

Toujours à la recherche de nouveaux challenge, je suis prête a relever les défis qui me seront proposés.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Gestion de projet

Evénementiel

Relations Presse

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Social media

Traduction anglais français

Communication événementielle