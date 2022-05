Marina DESCAMPS

Agée de 43 ans, d’origine grecque, mariée, deux enfants, sensibilisée, de par ma culture méditerranéenne, à la nature et au bon comportement alimentaire (régime crétois) j’ai acquis les fondamentaux d’une bonne hygiène de vie.



Après avoir travaillé durant 20 ans dans l’industrie et en centrale d’achat, il était fondamental pour moi, de remettre l’humain au centre de mes priorités.



C’est ainsi que j’ai entrepris un profond cheminement personnel, convaincue de la nécessité de considérer l’humain en terme de soins dans sa globalité.



J’ai tout d’abord entrepris une formation de nutrition, puis j’ai choisi de prolonger et de formaliser mes connaissances autodidactes en suivant une formation de Praticien de Santé Naturopathe.



J’ai également fait plusieurs stages et notamment auprès d’un cabinet d’Ostéopathie, à la suite de quoi, j’ai décidé de prodiguer conseils et soins en qualité de thérapeute Naturopathe en mon cabinet à Richebourg – BETHUNE et LILLE ou à domicile.



Je vous propose de vous accompagner au cours :

•De consultations individuelles, Accompagnement spécifique, préconception, et femme enceinte, réflexologie plantaire, Perte de Poids, Massage, etc…

•D’ateliers et/ou des conférences « à la demande » avec des thématiques choisies sur la naturopathie: pour des associations, des entreprises ou des groupes de particuliers.

•Des ateliers privés sur mesure : ciblés en fonction de vos besoins, du thème que vous souhaitez (gratuit pour l’hôte et 30 euros par personne, minimum de 5 personnes).

•Des formations en aromathérapie et phytothérapie, gemmothérapie. (Dates et tarifs disponibles à compter de mars 2017).