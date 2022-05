Marina DESCOMPS

Ma formation et mon début de carrière tournés résolument vers le commerce associés à mes compétences de décoratrice m'ont amené tout naturellement à croiser la route de l'entreprise Color-Rare. Passionnée par la décoration et la couleur, j'ai trouvé ma place au sein d'une équipe dynamique et impliquée dans une démarche écologique!



Le concept COLOR-RARE



Matiériste, coloriste au naturel à votre service.

Importateur de peintures et enduits à base de chaux et de caséine, nous avons un large choix de pigments.

Artisan de la couleur et agitateur de pigments nous créons des catalogues de teintes ainsi que des nuances sur mesure pour satisfaire nos clients.

Avec notre « Bar à couleurs », nous réalisons sur place vos couleurs avec des pigments.

Une équipe en boutique à votre service pour assurer les meilleurs conseils.

Nous vous aidons à trouver les bonnes matières, la bonne technique et la bonne couleur.

Dans le cas où vous désirez apprendre une technique d’application, nous organisons divers stages, avec un planning établi.

Pour votre Comité d'Entreprise, nous vous proposons un stage découverte "décoration naturelle" pour embellir votre maison de manière saine, économique et créative. L'objectif est de connaître les matières premières naturelles et de travailler avec une large palette de couleurs pour varier la déco chez soi.

Avec les rendez-vous consultations couleur, nous vous aidons à créer une bonne harmonie dans votre maison en respectant vos gouts.

Tout l’univers de la décoration murale et de l’imaginaire avec des matériaux naturels pour créer vos décors.



Visitez notre siteArray ;

Une documentation sur la peinture , des films et des photos.

Une boutique en ligne avec un grand choix de produits.

Sans oublier notre blog qui est mis à jour toutes les semaines......





"Chercher la tradition n'est pas un retour au passé, ce n'est point que nous soyons plus grands que les anciens mais juchés sur leurs épaules nous voyons plus loin qu'eux." B. de Chartres



Mes compétences :

décoration

conseil

étalagiste

décoratrice

art

design

Peinture naturelle

Relationnel clients

Écologie

Coloriste

Agencement d'intérieur

Peinture

Création

Aménagement intérieur