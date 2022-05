Marina DIEULLE

Certifiée TOSA et sur le Pack Office Microsoft©, titulaire d’un bac+2 Formateur Professionnel pour Adultes avec habilitation, je dispose d'une réelle connaissance des problèmes rencontrés par les utilisateurs et je peux apporter des solutions efficientes.



Mes qualités : l'écoute, le sens de la relation client, la rigueur et une pédagogie en adéquation avec les différents profils d’utilisateurs.



Mars 2015 : Habilitation jury pour le titre Formateur Professionnel pour Adultes DIRECCTE



Mes compétences :

Aplications médico-techniques INLOG

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bureautique

Groupware outlook et office 365

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office Publisher

Microsoft Outlook

OpenOffice

SQL

HTML