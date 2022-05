Marina DUBOURG AOUTINE

Rédactrice de contenus culturels j'ai oeuvré pour le département art et histoire de l'art de l'Encyclopaedia universalis en qualité de lectrice critique, rédactrice, rewriter et pour les Actualités culturelles d'Universalia, Hachette Dictionnaire, le Dictionnaire encyclopédique de Notre Temps, version couleurs et version multimedia ou pour la presse professionnelle : LIvres-Hebdo, Argus des ventes du Livre ancien et moderne, Bulletin du bibliophile.



Chargée de communication multimedia, j'ai mené à bien en toute harmonie plusieurs missions parfaitement réussies pour la Cité des Sciences et de l'Industrie (préparation et production des émissions en direct de la Fête de l'Internet), le ministère de la Jeunesse et des sports, Institut national de la Jeunesse et de l'Education populaire (Conception et réalisation de dossiers documentaires spécialisés : L'islam des jeunes, Cultures urbaines...) ou au sein des Grands Lacs de Seine dans le cadre d'un dispositif de lutte contre les crues centennales inclus dans un projet européen de renaturation (Refonte de la Lettre d'Information, communiqués de presse...)



Mes compétences :

Spip

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Magazines

Macromedia Dreamweaver

HTML

FileMaker Pro for Windows

Apple Mac

Aldus Pagemaker

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator