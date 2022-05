Marina DURAND

Je suis titulaire d'un BTS Assistante de Manager et j'ai décidé il y a peu de me réorienter dans le domaine de la Grande Distribution pour avoir plus de chance d'obtenir un emploi et car ce secteur m'intéresse particulièrement par rapport au dynamisme et le contact avec la clientèle.



Pour valider mon nouveau projet professionnel, j'ai effectué un stage à Mr Bricolage en mai 2014 dans lequel, j'ai effectué de la mise en rayon, de l'étiquetage et du conseil client.



Dernièrement, j'ai effectué quelques missions d'intérims comme la mise en rayon à Carrefour city d'Albi et à Utile. J'ai également effectué un inventaire au Gifi de Gaillac et au magasin Tati à Albi.



J'ai également préparé des commandes au Drive du Leclerc de Gaillac.



Durant ces missions d'intérim, j'ai utilisé un lecteur de code barres et j'ai pu réaliser la rotation des dates de péremption. J'ai pu acquérir les compétences nécessaires comme un rythme de travail soutenu.



De plus, j'ai occupé un poste d'employée polyvalent au sein de la société CSI l'épéiste du Séquestre. Durant ce remplacement, j'ai effectué de la mise en rayon, de l'étiquetage, j'ai réceptionné et vérifié les livraisons ( remplacement du 12 février au 28 février 2015)



Je suis quelqu'un de motivée, attentive, sérieuse et je souhaite vraiment développer mes compétences dans la mise en rayon ou comme préparatrice de commandes.

Je recherche donc un emploi aux alentours de Albi, je suis titulaire du permis B et je possède un véhicule.



PS : Je suis ouverte à d'autres propositions mais pas de vente à domicile ! Je suis éligible aux contrats CAE - CUI.



Veuillez me contacter par email si vous connaissez quelqu'un qui recrute.....





Mes compétences :

Inventaire

Balisage

Transpalette

Etiquetage

Mise en rayon