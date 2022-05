Marina EMILI

Mes différentes expériences dans le milieu de la mode ont démontré ma polyvalence et ont témoigné de ma capacité d’intégration dans différentes équipes. Je suis rigoureuse, organisée et j’ai une bonne maîtrise de la relation client.



Habituée à travailler pour le meilleur profit de mes employeurs successifs, je m’impliquerai totalement à la bonne marche de l’entreprise en y déployant mes qualités d’écoute et de convivialité. Je serais attentive à veiller à assurer la qualité d’un travail irréprochable.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator