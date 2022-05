Marina ESTEOULE

NEPTUNE RH est le Cabinet de Conseil en Recrutement du Groupe MARE NOSTRUM, Groupe Indépendant Français de services en Ressources Humaines.



Implanté dans plusieurs métropoles françaises, NEPTUNE RH accompagne ses clients dans leurs problématiques de recrutement en mettant à leur disposition des solutions « sur-mesure », en fonction de leurs enjeux et de leur contexte.



Pour répondre aux attentes de nos clients, nous construisons une relation pérenne basée sur la transparence, en leur apportant notre expertise sectorielle et métier.



Nous intervenons dans les secteurs d’activités suivant :

- Immobilier & Construction,

- Ingénierie & Industrie,

- Informatique et Télécommunications,

- Services aux entreprises.



N'hésitez pas à me contacter : mesteoule@neptunerh.com ou au 06-83-62-82-40



Mes compétences :

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Travaux publics