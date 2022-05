Marina FABERT

Ingénieur en Matériaux Structuraux récemment diplômée, je travaille actuellement sur du Support à la Production et à l’Industrialisation pour les transmissions de puissance de moteurs et en particulier sur la Validation Matière au sein de la Direction Technique de Safran Transmission Systems. J'ai effectué mon stage de fin d'études chez Dassault Systèmes et travaillé sur de la modélisation avec CATIA V6. J'ai également des compétences en simulation numérique, notamment sur le logiciel de calculs ANSYS.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur des projets d'études matériaux/mécaniques.



Mes compétences :

CATIA

SQLite

P&ID

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LabVIEW

HTML

ANSYS

ENOVIA