Depuis jeune je suis bercée dans les milieux du bâtiment et de l’aéronautique. D’un naturel exigeante, curieuse et impliquée, j’ai voulu faire du bâtiment ma carrière.



En commençant par le début, le terrain et son bleu de travail sachant où je voulais aller. J’ai doucement fait mon évolution en passant des diplômes de niveau supérieur au fil des années, accumulant de solides connaissances. Forte de ces expériences je me tourne maintenant vers la conception.



Intégrer un Bureau d’Etudes et y exercer dans un premier temps le métier de dessinatrice reste aujourd’hui ma principale motivation, chaque chose en son temps. Me projetant dans quelques années en tant que chargée d'affaires.



Je sais l’engagement attendu par une société sur le professionnalisme de ses collaborateurs.



Qui plus est en Bureaux d’Etudes, moteur vital à l’entreprise et base incontournable pour toute création et élaboration de projets.



ch.linkedin.com/pub/marina-fernandez/73/938/281





Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Maintenance climatique

Maintenance énergétique

Installation électrique

Maintenance électrique

Endurance, esprit d'équipe

Energie renouvelable

Autodesk : AUTOCAD 2D