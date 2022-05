Marina FONKOU

Jeune étudiante en Graduate II ( Master II) en science de gestion option finance et contrôle de gestion à l'école supérieure de commerce et gestion. Dans un soucis de perfectionnement continu, je souhaiterais effectué un stage professionnels d'une période de six mois dans votre entreprise . Suis une personne passionné, travailleuse, je fais preuve d'esprit d'équipe, et est capable de travaillé sous pression, j'aime le travail bien fait, suis quelqu'un d'organisé et respectueuse.



Mes compétences :

Microsoft Office

Comptabilité générale