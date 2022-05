Marina FRUTUOSO

Je suis traductrice - interprète de langue maternelle roumaine et bilingue en russe.

Je fournie des prestations de traduction dans les combinaisons linguistiques énumérées ci-après:



roumain > français

français > roumain



anglais > roumain

roumain > anglais



russe > français

français > russe (textes à caractère général)



Je relis et révise mes traductions avec beaucoup d'attention, car fournir une traduction de qualité est prioritaire pour moi.



Je fournie également des services d'interprétariat consécutif et de liaison (roumain < > franaçis)



Contactez - moi pour un devis gratuit.



Mes compétences :

Commerciale

Juridique

Loisirs

Marketing

Mobile

Sport

Téléphonie

Téléphonie mobile

Traduction

Traduction commerciale

Traduction juridique