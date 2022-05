Bonjour,

après mes études en Langues Etrangères Appliquées et ma formation en Commerce International chez IFOCOP j'ai travaillé pour les entreprises se développant à l'export et implantées à l'étranger ( Total, Air Liquide, Schunk Electrographite, Vialtis ). Aimant le contact avec les pays différents et les chiffres je travaille actuellement dans l'Administration Des Ventes Export.