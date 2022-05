Marina GAUDIN

Depuis 10 ans, mon quotidien est fait de rencontres auprès de candidats et entreprises du bassin rennais, contacts me permettant aujourd'hui de vous offrir une véritable expertise en recrutement sur des métiers et domaines d'activité très variés. Mon leitmotiv est d'essayer de toujours rechercher l'adéquation la meilleure entre le projet professionnel d'un candidat et l'opportunité de poste offerte chez mes clients.



"Choisissez un travail que vous aimez: vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie" Confucius.



Mes compétences :

Assessment

Conseil RH

Recrutement cadres

Développement RH

E-sourcing

Conseil en recrutement

Gestion des compétences