Comédienne, chanteuse, metteur en scène et coach.



Site personnel : http://www.marinaglorian.com/accueil.cfm/525502_marina_glorian.html



Je joue actuellement dans la création théâtrale "Les Métronautes" , mise en scène par Arthur DESCHAMPS. Festival Mettre en scène / Théâtre National de Bretagne , Festival d'Anjou, Théâtre de l'Atelier.

Et dans Jardins Secrets au Théâtre BO Saint Martin.



Formée en arts appliqués à l'Atelier de Sèvres et en théâtre et cinéma à l'université Paris X Nanterre, Licence 3 Arts du spectacle spé. théâtre. Puis à l'actorat aux Ateliers de l'ouest, au Sudden Théâtre et à l'Ecole des Enfants Terribles.

Directrice artistique de La compagnie de Mina de 2004 à 2012. J'ai mis en scène une pièce de FX. KROETZ et un opéra pop de Travis BURKI.



Durant trois ans j'ai tourné le spectacle musical "Je cherche un millionnaire"​ que j'ai écrit autour de reprises de chansons réalistes accompagnée par le musicien Laurent DERACHE. mise en scène par Philippe SOHIER.

Je prête ma voix pour des performances et en voix off.



J'ai notamment été mise en scène par Edouard BAER, François ROLLIN, Fernando ARRABAL, Maxime LEROUX, Patrick VERSCHUEREN, Coline SERREAU.

J'ai tourné sous la direction de Dyana WINKLER, Kostia TESTUT, Pierre LEBLANC, Arnaud LE GOFF, Avénarius d'Ardronville...



Passionnée par la transmission, j'ai aussi développé une activité de formatrice en communication par les techniques de l'acteur (Certification FFP). Spécialisée en prise de parole et cohésion de groupe, j'interviens auprès d'élèves en Ecole supérieure de management hôtelier (ESH Paris Hotelschool ), de management en alternance luxe et tourisme et ressources humaines ( ESM-A).



J'organise des interventions auprès d'une association de chefs d'entreprises à qui je propose mon expertise (prise de parole, confiance en soi, assertivité) et je développe du coaching personnalisé sur demande.



Mes compétences :

Comédienne

Metteur en scène

Chanteuse

Voix off

Formation professionnelle