Marina GOUYON

Graphiste tourangelle à la recherche de nouvelles opportunités. Niveau bac +3, je viens de me former à nouveau sur les logiciels PAO et d'obtenir les certifications TOSA.

J'ai également de l'expérience en tant que personal shopper dans le prêt à porter de luxe.

Bénévole pour l'association Passerelles et Compétences : mission graphisme pour PIMMS Isère.



Mes compétences :

Packaging Design

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Microsoft Word