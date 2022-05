Marina GRISONI

Issue d'un double cursus universitaire en Psychologie et en Management des Ressources Humaines. Forte de diverses expériences professionnelles tant dans le soin que dans le monde de l'entreprise je vous propose de mettre à profit mon expérience afin d'accompagner au mieux votre entreprise dans des actions de formations ou de conseils dans divers domaines tels que la psychologie, les Ressources Humaines et le Management (incluant les techniques de négociation) et également dans les domaines de la Santé et Sécurité au Travail (CHSCT, RPS, Document Unique...), toujours en appliquant un principe d'analyse subtile de votre demande et de votre situation afin de répondre au mieux à vos besoins.



Mes compétences :

Psychologie

Analyse des pratiques professionnelles

Conseil RH

Recrutement

Entretiens professionnels

Conseil en recrutement

Santé au travail

Management

Sécurité au travail

Ingénierie de formation

Négociation