Marina HAMID

Hello, je m'appelle Marina, je suis étudiante en MSc International Luxury and brand management à l'ESC de Rennes.

Je suis passionnée par le domaine du luxe et plus spécifiquement de la cosmétique & de l'automobile (oui c'est totalement différent mais c'est ce qui m'attire depuis de nombreuses années).

Je suis actuellement en stage de fin d'étude au Laboratoire Cinq mondes, et suis ouverte à toutes propositions d'embauche par la suite.